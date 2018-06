Ma quando la sentenza per omicidio diventerà esecutiva dovrà andare in carcere. La pena concordata tra il Pg Angelo Busacca e la difesa è stata 12 anni di reclusione. Sei in meno rispetto al verdetto di primo grado emesso dal Gup. Enza Ingrassia è la donna che nel 2015 prima ha simulato una rapina nella loro villa a Biancavilla e poi, messa sotto torchio dagli inquirenti, ha confessato di aver ucciso il marito. Un colpo in testa con un coccio di legno. Così Alfio Longo è stato ammazzato.La vittima che si trasforma in carnefice. La donna per anni è stata picchiata dal marito. Fino a poche ore prima di prendere il pezzo di legno e colpire mortalmente il consorte.La Corte d'Assise d'Appello (Presidente Rosario Cuteri, a latere Gennaro) ha riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni alla famiglia della vittima. L'ammontare sarà stabilito dal giudice civile. Le parti civili avevano chiesto l'annullamento e il ritorno del processo in primo grado per la mancata contestazione delle aggravanti. La Corte d'Assise d'Appello ha rigettato le richieste.