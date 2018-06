Purtroppo il sistema di aggiudicazione delle gare non mette gli enti pubblici al riparo da cattive sorprese", scrive. "

L’impresa che si è aggiudicata la gara per montare i solarium non si è comportata in modo serio - commenta - m

a 5 anni fa, in una condizione analoga, noi accettammo la sfida e sia pure in ritardo riuscimmo a farli montare". "

Da allora ogni anno il servizio ha funzionato.

Mi spiace molto che quest’anno i solarium non ci saranno", aggiunge Bianco. "

Era un servizio molto gradito, lo avevo avviato io a Catania in una delle precedenti sindacature, con grandi apprezzamenti", chiosa l'ex sindaco.

. L'ex primo cittadino non rimane in silenzio e scrive un post sulla vicenda. "