Uno dei fratelli dei giovanissimi calciatori, Nicolò Di Stefano, cerca di calmare gli animi e chiede a Carmelo Alborio, 68 anni, i motivi della sua rabbia: in fondo si trattava di ragazzini, che fastidio potevano dare? Tutto inutile, anzi la situazione è precipitata. Carmelo Alborio, adranita, è sceso in garage, ha preso una pistola Beretta calibro 7,65 e l'ha puntata contro Nicolò. Che era distante un paio di metri. Fortunatamente l'arma si è inceppata. Ma questo non lo ha fermato. Una volta a casa è uscito dal balcone ed ha sparato. Nicolò non è stato colpito solo per miracolo.Il processo si è concluso con la condannaInoltre è stato condannato al risarcimento del danno in favore di Nicolò Di Stefano, assistito dall'avvocato Francesco Messina, che si è costituito parte civile nel procedimento. La provvisionale determinata dal Gup è di 6 mila euro.