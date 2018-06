Ieri, la Polizia di Stato ha arrestato il pregiudicato catanese Gioacchino Santamaria (classe 1965) per tentato furto aggravato. Nello specifico, alle ore 16:20 circa, il personale delle volanti dell’U.P.G.S.P., transitava per via Puccini e notava un individuo intento a rincorrere un altro soggetto nel tentativo di fermarlo. Gli operatori intervenuti riuscivano a bloccarlo e a procedere alla perquisizione personale che dava esito positivo, infatti, il soggetto veniva trovato in possesso di una chiave a stella. Da immediati accertamenti esperiti si appurava che lo stesso poco prima era salito a bordo di un Fiat Ducato, carico di elettrodomestici da consegnare ad una nota catena di negozi, ubicato nelle immediate vicinanze, e ne aveva forzato il cilindretto di accensione nel tentativo di metterlo in moto, ma aveva desistito a seguito dell’arrivo dell’autista. Il soggetto veniva, pertanto, arrestato per tentato furto aggravato. Informato il P.M. di turno, disponeva la misura cautelare degli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo che si terrà nella giornata di domani, presso il Tribunale di via Crispi, aula I, dinanzi al Giudice dottoressa Raffiotta.