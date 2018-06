Messo alle strette, inoltre, l’uomo conduceva il personale della Squadra Mobile all’ultimo piano della palazzina, in uno spazio che lo stesso aveva adibito a luogo per il confezionamento della cocaina.

La Polizia di Stato ha tratto in arresto Santo Fichera (classe 1975,) pregiudicato resosi responsabile dei reati di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Nel tardo pomeriggio di ieri, nel corso di un servizio di p.g. , finalizzato alla repressione dei reati in materia di stupefacenti, nel rione Librino, personale della Squadra Mobile - Sezione Contrasto al Crimine Diffuso, notava all’interno di un condominio, un continuo ed insolito andirivieni di soggetti a bordo di autovetture che, una volta varcato il cancello d’ingresso, lasciavano in sosta la loro auto per recarsi all’interno della palazzina. Insospettiti da questo continuo movimento, gli agenti della Squadra Mobile, utilizzando una vettura civetta, entravano anch’essi nel condominio e, senza essere visti, notavano un noto pregiudicato posizionato davanti il portone d’ingresso dello stabile ricevere i clienti per consegnargli la droga. Compreso che il soggetto avesse messo in atto una collaudata attività di spaccio, gli agenti decidevano di intervenire per bloccare l’uomo che, invano, tentava una fuga all’interno dell’edificio.euro, suddivisa in banconote di vario taglio, provento dell’attività illecita. Lo stesso veniva trovato in possesso di un telecomando elettronico, opportunamente sequestrato, che permetteva l’apertura del cancello automatico agli occasionali acquirenti.