, assieme al segretario Marco Cernizza, hanno incontrato il presidente del Emanuele Zappia e col responsabile area mercatale, Mario Indaco proprio per affrontare queste problematiche. "Il presidente ha subito dato l'incarico al responsabile Idaco di quantificare i danni che hanno subito gli operatori - afferma Maniscalco - e ha dato mandato per ottenere un risarcimento danni immediato. Siamo contenti della vicinanza che ci ha mostrato il Maas, per quanto accaduto ieri notte".ause di quanto accaduto e che ha creato problemi agli operatori. "Ringraziamo il presidente per la tempestività - conclude Maniscalco - e per il lavoro avviato per attenuare costi e disagi".