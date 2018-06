Non si danno pace i genitori dimorto in un ospedale catanese domenica scorsa a seguito di alcune complicanze dovute a un'emorragia rettale.. Il padre ha deciso di andare dai carabinieri di piazza Verga per denunciare quanto è accaduto.Sebastiano Santoro per anni ha assunto un farmaco per curare una patologia mentale. Il farmaco però ha causato abbassamento delle piastrine e poi un'infezione al fegato. Una serie di esami e poi la terapia da seguire. "In questo ultimo mese di giugno - si legge nella denuncia - Sebastiano stava ultimando il terzo ciclo di terapia, ma il 19 giugno 2018 verso le ore 8,30, mentre eravamo in casa, mio figlio cominciava a vomitare sangue". Da quel momento le telefonate all'infettivologo e la corsa al Pronto Soccorso. La visita e l'attesa per la gastroscopia. Nel pomeriggio Sebastiano firma la rinuncia. La stessa sera però avviene il ricovero. Due giorni dopo viene effettuata la gastroscopia: i genitori hanno dovuto convincere Sebastiano. Da quel momento le condizioni del figlio sono peggiorate."Verso le 9,30 ho ricevuto una chiamata dal medico di turno del reparto, che mi informava che mio figlio aveva avuto un'emorragia rettale", racconta ai carabinieri. Il padre si precipita in ospedale. Sebastiano è sottoposto d'urgenza a una gastroscopia. "Dopo un'ora siamo stati informati che ci sono state delle complicazioni. Si doveva addirittura provvedere ad un trasferimento presso una terapia intensiva. Ma anche un trasferimento in ambulanza era rischioso. Quindi al quel punto - si legge ancora nella denuncia - si è ritenuto opportuno intubarlo nello stesso luogo dove è stata effettuata la gastroscopia. Poco più tardi abbiamo saputo che mio figlio era morto". Un dolore immenso. Una tragedia. Alle 10 di sera il papà di Sebastiano, senza aspettare un attimo, ha denunciato tutto ai carabinieri.Oggi pomeriggio è stato conferito l'incarico per eseguire l'autopsia nel corpo di Sebastiano. La famiglia, assistita dagli avvocati Angelo Cassone e Christian Petrina, pretende di conoscere la verità. I genitori chiedono alla magistratura di indagare e andare a fondo a questa tragedia.