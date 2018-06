entusiasmo di tutti coloro che attorno a questa famiglia lavorano, vivono e progettano un futuro di semplice, straordinaria, normalità. Vogliamo essere noi a dirvelo, a raccontarvi di una notte di fuoco, di rabbia e di lacrime, una notte in cui alcuni delinquenti hanno cercato di cancellare un’esperienza di libertà e musica. Ma vogliamo raccontarvi anche di un’alba di solidarietà e di amicizia, di lavoro duro e di speranze, di voglia di reagire e di rinascita. Stasera, grazie ai tanti amici che oggi sono venuti a manifestare la loro solidarietà e a dare una mano di aiuto per rimuovere le macerie e ripulire, saremo nuovamente aperti e inauguriamo la stagione estiva con la nostra musica e la nostra voglia di vivere ed esserci”, hanno concluso. E significativa è stata l’ondata di solidarietà giunta ai proprietari con numerosi commenti e attestazioni di affetto per il vile atto di cui sono stati vittime.

Nicolosi. In seguito a una prima ricostruzione dell’accaduto, questa al momento sarebbe la pista maggiormente battuta dai Carabinieri della compagnia di Paternò che, intervenuti sul posto, stanno indagando sul caso. Escluso, dunque, che ci sia il racket dietro l’incendio, che è comunque accertato sia stato di natura dolosa.adoperando della benzina. Sul posto è stata infatti ritrovata una bottiglia incendiaria. Le fiamme sarebbero state appiccate intorno alle 3,40. I due delinquenti avrebbero agito spinti dalla rivalità proprio allo scopo di danneggiare la nota attività “Ai Pini”. A monte, ci sarebbero contrasti e gelosie inerenti l’affidamento del suolo pubblico. Per stasera è infatti prevista la riapertura della stagione estiva del noto locale. I titolari sono da stanotte a lavoro per cercare di ripristinare l’area e rendere nuovamente fruibile l’attività per stasera stessa.nicolosita. Per domare le fiamme è giunta una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento nord di Catania. Ad informare invece la cittadinanza dell’accaduto sono stati i proprietari del chiosco che stamani hanno pubblicato un post su facebook: