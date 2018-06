nel quale si immettono i veicoli da via San Vito, molti dei quali sono costretti a tagliare letteralmente il flusso di auto per poter prendere la salita dei Cappuccini. Una situazione lamentata spesso dai residenti nella zona che hanno chiesto una modifica nei sensi di marcia per evitare intasamenti e situazioni disagevoli., ha effettuato un sopralluogo nella zona e, successivamente, con determina dirigenziale dell'Ufficio traffico urbano del 25 giugno, ha stabilito nuovi sensi di marcia e nuovi stalli per la sosta, al fine di agevolare il flusso del traffico evitando i tagli di carreggiata da chi proviene da via San Vito.nel tratto e nel senso da Piazza San Domenico a via Orto del Re Via Reclusorio del Lume, nel tratto e nel senso da Via Orto del Re a Via Santa Maddalena. È istituito l’obbligo per tutti i veicoli di fermarsi e dare precedenza stop nelle vie: Via San Vito all’incrocio con Via Orto del Re,Via Reclusorio del Lume all’incrocio con Via Santa Maddalena.di sosta per il carico e scarico merci in Via Reclusorio del Lume civ. 12; è parzialmente revocato il comma 7 art. 2 della Determina 741 del 17/11/2003: la revoca è da intendere nella soppressione di 20 stalli di sosta a tempo e a pagamento in Via Reclusorio del Lume (lato nord a spina) nel tratto da Via Santa Maddalena al civ 32.sistemi di controllo di durata della sosta, nelle fasce orarie dalle ore 08,30 alle ore 13,30 e dalle ore 15,00 alle ore 20,00 dei giorni feriali, in via Reclusorio del Lume così distinti: 11stalli, nel tratto lato nord, in parallelo al senso di marcia, dal civ.24 a Via Santa Maddalena; 9 stalli, nel tratto lato sud, in parallelo al senso di marcia, da Via Orto del Re a Via Santa Maddalena; è istituito il divieto di sosta con rimozione coatta, dalle ore 21,30 alle ore 08,30 e dalle ore 13,30 alle ore 15,00, per tutti i veicoli, eccetto quelli in servizio per le operazioni di carico e scarico merci, in Via Reclusorio del Lume, lato nord, tra il civ. 4 e il civ 2, in coesistenza con la sosta a pagamento.