Si scava nella vita e nelle relazioni private di Giovanni Vecchio, colpito al torace da un colpo di pistola. La pallottola ha perforato il braccio - forse usato dalla vittima per farsi scudo - e si è fermato al polmone. Il 20enne è ricoverato in terapia intensiva al Vittorio Emanuele di Catania. L'operazione per rimuovere il proiettile sarebbe andata bene. Almeno questo quello che avrebbero detto i chirurghi del nosocomio di via Plebiscito. Qualche segno di miglioramento, dunque. Però la prognosi resta riservata.che - sotto il coordinamento della Procura di Catania - stanno indagando sul tentato omicidio. Nessun bossolo è stato trovato nel tratto di via Barcellona, dove Giovanni Vecchio è stato colpito e ferito. Il conoscente che lo ha trasportato di corsa al Pronto Soccorso lo ha trovato lì, a pochi passi dall'officina, con i vestiti macchiati di sangue sull'asfalto. Gli investigatori hanno ascoltato amici, familiari e conoscenti, eseguita controlli incrociati di natura tecnica e controllato le telecamere della zona. Anche un dettaglio può dare la svolta alle indagini.Una vita normalissima quella del ventenne: lavoro e poi a casa, dove l'aspettava la fidanzata con cui aveva deciso di convivere. Un mondo semplice, funestato da un colpo di pistola.