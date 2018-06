L’uomo si trovava in strada a piedi quando è stato travolto da una Fiat Punto con alla guida un anziano di 95 anni. Secondo una prima ricostruzione il conducente ha perso il controllo del mezzo finendo per andarsi a schiantare anche contro la vetrina di un esercizio commerciale. Dai controlli effettuati dagli agenti della Polizia municipale intervenuti sul posto, l’anziano aveva regolarmente la patente. Le sue condizioni fisiche sono buone. Ma è in stato di shock. Sull'esatta dinamica dell'incidente intanto sta continuando ad indagare la polizia municipale del comando di Paternò. Nelle prossime ore verranno acquisite anche delle testimonianze. Sul luogo dell'incidente era intervenuta un'ambulanza del 118. La vittima era stata dapprima trasportata all'ospedale SS Salvatore di Paternò per poi essere trasferita nel nosocomio di Catania dove è deceduta.