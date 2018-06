CATANIA - Ricompense morali consegnate presso il Comando Provinciale di Catania nel corso della cerimonia del 244° anniversario della fondazione del Corpo:Medaglia d’argento al Merito Civile all’Appuntato Scelto Letterio MORGANTE, in forza alla Compagnia di Paternò, che intervenuto, libero dal servizio, in soccorso di una vicina di casa vittima di una violenta aggressione da parte di un uomo introdottosi nella sua abitazione che la minacciava con una scure, si è scagliato contro l’assalitore riuscendo a bloccarlo, disarmarlo e quindi trarlo in arresto;Operazione di soccorso in montagna conclusa con il salvataggio di uno speleologo rimasto bloccato all’interno di una grotta ad una profondità di circa 40 metri sotto la superficie: Maresciallo Capo Paolo BERNARDINI, Maresciallo Nicola ZARBO, Vice Brigadiere Nicola LEO, Appuntato Scelto Angelo CRISTAUDO e Appuntato Scelto Alfio PERRICELLI appartenenti alla Stazione Soccorso Alpino G. di F. Nicolosi;Salvataggio, da parte di un militare libero dal servizio, di una bambina cianotica in viso, priva di sensi ed impossibilitata a respirare: Vice Brigadiere Giuseppe URSO appartenente al Gruppo di Catania;Operazione “Exit Poll” che ha portato all’esecuzione di un’ordinanza di misura cautelare nei confronti di 6 responsabili, ritenuti promotori, organizzatori e partecipi di un’associazione a delinquere finalizzata al voto di scambio politico mafioso, tra i quali due esponenti del clan “Stiddaro” Dominante – Carbonaro”, due amministratori del Comune di Vittoria e due soggetti che ricoprivano il ruolo di intermediari tra i soggetti con cariche politiche e gli esponenti della consorteria mafiosa: Luogotenente Alfio Domenico MIRABELLA, Maresciallo Ordinario Nicola TIROCINIO, Brigadiere Capo Giuseppe LEONE e Vice Brigadiere Vito Terzo appartenenti al Nucleo di Polizia Economico - Finanziaria di Catania;Operazione “Rosa dei Venti”, condotta a contrasto del traffico internazionale di sostanze stupefacenti, conclusasi con il complessivo sequestro di circa 7 mila 500 kg di sostanza stupefacente, 2 kalashnikov e 20 mila euro in contanti; l’arresto di 24 corrieri della droga e l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 11 soggetti componenti dell’organizzazione delinquenziale, di cui 1 individuato in territorio estero in collaborazione con l’Interpol e la Polizia Albanese: Tenente Giuseppe CACCIOLA, Maresciallo Aiutante Alfio DI SALVO, Maresciallo Capo Maurizio CASTELLANA, Maresciallo Ordinario Ruben DE VUONO e Vice Brigadiere Carmelo SANTONOCITO appartenenti al Nucleo di Polizia Economico - Finanziaria di Catania;Operazione “Falsi d’Autore” eseguita a contrasto della criminalità economico finanziaria che ha portato al complessivo sequestro di oltre 2 milioni di prodotti contraffatti e al deferimento di 3 soggetti all’Autorità Giudiziaria: Maggiore Raffaele OLIVIERO, Vice Brigadiere Emanuele GIARRIZZO, Finanziere Arcangelo BELLISSIMO appartenenti al Gruppo di Catania;Operazione “Ghost Trash” condotta a contrasto della criminalità organizzata che ha consentito di disarticolare un’associazione di stampo mafioso appartenente alla “Stidda” che nel mercato di Vittoria aveva acquisito una posizione di dominio nel settore della produzione di imballaggi per prodotti ortofrutticoli e del relativo smaltimento di rifiuti plastici. L’operazione si è conclusa con l’esecuzione di una misura di custodia cautelare in carcere nei confronti di 8 soggetti, ritenuti responsabili di associazione di stampo mafioso, intestazione fittizia di beni e traffico illecito di rifiuti, nonché con il sequestro preventivo di 6 imprese commerciali e beni del valore complessivo di 15 milioni di euro: Capitano Pablo LECCESE, Vice Brigadiere Stefano STELLA e Vice Brigadiere Renato SANTOLIQUIDO appartenenti al Nucleo Polizia Economico Finanziaria di Catania;Operazione “Silver Horse” condotta a contrasto della criminalità economico finanziaria, le cui indagini patrimoniali eseguite nei confronti di due soggetti - dediti ad attività delittuose inerenti a reati tributari, usura, rapina, estorsione e riciclaggio - nonché dei nuclei familiari e delle società ad essi riconducibili ha portato all’applicazione, disposta dal Tribunale di Catania, di misure di prevenzione patrimoniali per un valore complessivo dei beni di circa 4,5 milioni di euro: Tenente Colonnello Antonino DE FECONDO, Luogotenente Lorenzo MARTINES, Luogotenente Giuseppe BRUGALETTA, Luogotenente Francesco OCCHIPINTI e Maresciallo Aiutante Francesco TRAINITO appartenenti al Gruppo di Caltagirone;Operazione “Dirty Oil” eseguita a contrasto del traffico illecito di prodotti petroliferi, che ha portato alla ricostruzione di un ingente traffico illecito a carattere transnazionale di prodotti petroliferi provenienti dalla Libia - per un ammontare complessivo di oltre 82 milioni di KG di gasolio e un valore complessivo di circa 27 milioni di euro, con conseguente illegale commercializzazione del gasolio sul territorio nazionale in violazione delle vigenti normative fiscali. L’attività si concludeva con l’arresto di 9 responsabili, in quanto promotori, organizzatori e partecipi dell’associazione a delinquere internazionale dedita al riciclaggio di gasolio illecitamente asportato da una raffineria libica e con la denuncia all’Autorità Giudiziaria di altre 47 persone per associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio, autoriciclaggio, alla frode in commercio nonché all’emissione di fatture per operazioni inesistenti che hanno comportato oltre 11 milioni di euro di imposte evase tra IVA ed accise: Tenente Colonnello Francesco RUIS, Luogotenente Vincenzo CIMINO, Maresciallo Aiutante Danilo LAUDANI e Maresciallo Capo Carmelo CALTABIANO appartenenti al Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Catania;Operazione “Arka” eseguita nei confronti di una società catanese attiva nella gestione di cliniche private, case di cura e strutture per l’assistenza socio sanitaria convenzionate con il servizio sanitario nazionale, che si è conclusa con l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare personale nei confronti di 4 soggetti e con il sequestro preventivo delle quote societarie e di capitale dell’impresa, nonché dei beni aziendali per un valore complessivo pari a 1,6 milioni di euro: Maresciallo Gaetano LO CERTO, Vice Brigadiere Donato LIGRANI e Appuntato Scelto Luigi SCHINAIA appartenenti al Gruppo di Catania;Indagine patrimoniale, finalizzata all’applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali Antimafia, eseguita nei confronti di un soggetto socialmente pericoloso gravato da plurimi precedenti penali e indizi di contiguità alla criminalità organizzata che si è conclusa con il sequestro, disposto da parte del Tribunale di Catania, di un investimento immobiliare frutto di attività illecite, del valore di 260 mila euro: Tenente Laura BOERNER e Brigadiere Giovambattista FILOCAMO appartenenti alla Tenenza di Acireale;Intervento di polizia giudiziaria che ha portato all’arresto di 2 cittadini extracomunitari che, a seguito di un sinistro stradale provocato nel centro urbano di Catania a bordo di un’auto rubata, si erano dati precipitosamente alla fuga ferendo persone coinvolte nel sinistro e lo stesso militare operante: Maresciallo Ordinario Claudia FIORINI e Vice Brigadiere Francesco GATTUSO appartenenti al Nucleo di Polizia Economico - Finanziaria di Catania;Operazione di servizio a contrasto dell’immigrazione clandestina via mare che si è conclusa con il fermo di tre soggetti ed il sequestro di una imbarcazione precedentemente utilizzata per lo sbarco di 76 migranti sulle coste calabresi: Luogotenente Lucio CAVALLARO, Maresciallo Aiutante Mario FAMOSO, Appuntato Scelto Francesco SAGLIMBENE e Appuntato Scelto Sacha POLESELLO appartenenti alla Sezione Operativa Navale di Catania;Operazione di servizio a contrasto del traffico di sostanze stupefacenti, nel corso della quale personale del Gruppo di Catania, è intervenuto su un’area ove si era sviluppato un incendio, nella quale insisteva una piantagione di cannabis indica, ha raggiunto la stessa attraversando un corso d’acqua, richiesto l’intervento dei vigili del fuoco per spegnere il rogo giunto in prossimità delle zone abitate, e, infine, ha sottoposto a sequestro 274 piante di cannabis e il sistema di irrigazione predisposto per la loro coltivazione: Capitano Francesco MASCI, Maresciallo Capo Francesco TROPEA e Finanziere Gerardo CAPASSO appartenenti al Gruppo di Catania;Operazione di soccorso con elicottero svolta in cooperazione con personale del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza che si è conclusa con il recupero e il salvataggio di una donna in pericolo di vita che, con tempestivo intervento, è stata tratta in salvo: Vice Brigadiere Domenico CIPOLLA, Appuntato Scelto Riccardo ORIGLIO e Appuntato Scelto Antonio FERRARA appartenenti alla Sezione Aerea di Manovra di Catania;Operazione di servizio a tutela delle entrate eseguita nei confronti di una società operante nel settore del commercio all’ingrosso e al dettaglio di altri autoveicoli che si è conclusa con la constatazione di un’evasione di imposte dirette per circa 8 milioni di euro, IRAP per 7,2 milioni di euro e IVA per 2,6 milioni di euro nonché con la contestuale segnalazione all’Autorità Giudiziaria del titolare della ditta individuale per il reato di dichiarazione infedele: Capitano Francesca CONTE e Maresciallo Aiutante Vincenzo MONARCA appartenenti alla Compagnia di Paternò;Operazione “Aerotaxi” a tutela delle entrate che ha portato all’accertamento di irregolarità connesse all’applicazione della c.d. “tassa sul lusso” a carico di 247 vettori aerei stranieri segnalati all’Agenzia delle Entrate per un evasione di imposte per 685 mila euro e l’applicazione di sanzioni accessorie per oltre 205 mila euro: Capitano Angelo FRATIANNI, Maresciallo Aiutante Agatino SANTAGATI, Maresciallo Capo Manuela CHISARI e Finanziere Scelto Domenico COTRONEO in forza alla Tenenza di Catania Fontanarossa.