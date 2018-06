Ieri, la Polizia di Stato ha arrestato il cittadino croato, pregiudicato, Corkovic Miroslav (classe 1987) per i reati di false dichiarazioni sull’identità personale e possesso di documenti di identificazione falsi. Nello specifico, gli agenti delle volanti dell’U.P.G.S.P. a seguito di un normale controllo su strada, hanno fermato l’uomo che mostrava loro un documento di identificazione sul quale sussistevano dubbi in ordine alla sua genuinità.a seguito dei rilievi dattiloscopici, è emersa un’identità diversa rispetto a quella precedentemente dichiarata. Pertanto, il cittadino croato su disposizione del P.M. di turno, è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del giudizio di convalida.