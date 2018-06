Candidato Sindaco DI RE MICHELE VOTI 3.533 % 42,94%

Candidato Sindaco ALI' STEFANO VOTI 4.694 % 57,06%

Candidato Sindaco DI RE MICHELE VOTI 956 % 43,10%

Candidato Sindaco ALI' STEFANO VOTI 1.262 % 56,90%

cireale 45.944 20.805 45,28% 66,71% -21,43% Adrano 35.626 12.582 35,32% 53,63% -18,32% Totale 81.570 33.387 40,93% 61,00% -20,07%

Un risultato che era stato messo in conto anche se, nel primo turno, Michele Di Re aveva sfiorato la vittoria con il 38%, grazie anche al traino delle numerose liste che lo avevano sostenuto. Sostegno che deve essere venuto meno al ballottaggio, dove, senza la spinta dei candidati al consiglio comunale, il grillino ha avuto la meglio sul candidato sostenuto da Basilio Catanoso e Luca Sammartino.5 stelle, lasciando fuori dal parlamento Nicola D'Agostino e Catanoso.coinvolto in un'inchiesta della magistratura su presunte pressioni esercitate nei confronti di alcuni ambulanti per ottenere voti alle regionali.scudo crociato e rimasto in carica sette mesi), ex popolare, e da sempre molto vicino a un altro ex Dc di fede nicolosiana: l'ex deputato dem Giovanni Burtone. Il fulcro della coalizione civica (orfana del simbolo dem) che lo ha sostenuto sono state le due liste "Città nostra" e "Patto per Adrano".di Catania Salvo Pogliese, arriva al ballottaggio forte della maggioranza in consiglio ottenuta dalle sei liste a sostegno: Forza Italia, Noi con Salvini (la lista più votata con il 12%), Udc, Adrano 2.0, Adrano Attiva e Azione Civica. In effetti, un dato emerso dal primo turno che salta all'occhio è l'exploit delle liste a scapito del candidato sindaco: le prime oltre il 58%, il secondo inchiodato al 38%. Un centrodestra un po' insolito, a dire, il vero per la presenza dei sammartiniani che con loro marchio di fabbrica "2.0" declinato in chiave adranita (la lista "Adrano 2.0") hanno riproposto uno schema già visto in varie realtà della provincia sganciandosi dal resto dei dem. Ma, stavolta, non è andata bene ai sammartiniani, e non solo a loro.è il commento social del neo cittadino.24 sezioni su 56. Stefano Alì: 57,06%, Michele Di Re: 42,94%Ore 00.08.. Stefano Alì: 56,90%, Michele Di Re: 43,10%Angelo D'Agate era già stato sindaco della città di Adrano. Era stato eletto nel 1991 sotto l'egida dello scudo crociato e rimasto in carica sette mesi. Ex popolare, e da sempre molto vicino a un altro ex Dc di fede nicolosiana: l'ex deputato dem Giovanni Burtone. Il fulcro della coalizione civica (orfana del simbolo dem) di Angelo D'Agate sono state le due liste "Città nostra" e "Patto per Adrano".Ore 23.53. Dati definitivi affluenza:(al primo turno aveva votato il 66,71%),(al primo turno aveva votato il 53,63%)Ore 23,46.Un risultato superiore al 65%. "Siamo orgogliosi del risultato", dice D'Agate ai microfoni di VideoStar.Ore 23,29. Arrivano i primi dati:AdUrne chiuse nei due comuni al ballottaggio: Acireale e Adrano. Inizia lo scrutinio.Un numero decisamente superiore a quello registrato a mezzogiorno, complice forse la giornata di pioggia. Cresce, anche se resta inferiore rispetto al primo turno, anche l'affluenza ad Adrano dove, alle 19, ha votato il 23,51% degli aventi dirittonel comune ionico, che al primo turno ha registrato un'affluenza del 66,71%, fino a ora si è recato alle urne il 13,29% degli aventi diritto mentre ad Adrano, dove al primo turno ha votato il 53,63%, a mezzogiorno ha votato il 7,54% degli aventi dirittoAd Acireale è scontro tra Michele Di Re (centrodestra) e Stefano Alì (cinque stelle). I due, parenti, si contenderanno la città dei campanili. Il primo, il 10 giugno, ha conquistato il 38 per cento delle preferenze mentre l'esponente grillino il 25.è scontro tra il candidato del centrodestra Aldo Di Primo e quello del centrosinistra Angelo D'Agate. Di Primo, uno dei due commissari cittadini di Forza Italia, riferimento adranita del sindaco di Catania Salvo Pogliese, arriva al ballottaggio forte della maggioranza in consiglio ottenuta dalle sei liste a sostegno; D'Agate (eletto nel 1991 sotto l'egida dello scudo crociato e rimasto in carica sette mesi), ex popolare, è da sempre molto vicino a un altro ex Dc di fede nicolosiana.