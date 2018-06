CATANIA - "Dalla notte di oggi, domenica 24 giugno 2018, e per le successive 12 - 18 ore si prevedono precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia, specie settori centro orientali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento". La Protezione Civile siciliana ha emesso un avviso per le condizioni meteo avverse previste nelle prossime ore. L'allerta è gialla, quindi non di massima intensità, ma il livello è di "attenzione".