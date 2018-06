Perché le conseguenze potevano essere molto pesanti: "lo avrebbero massacrato" e "i locali della sua attività bruciati". Minacce su minacce quelle che ha dovuto subire un artigiano che aveva eseguito dei lavori a casa di Salvatore Gioco, 28 anni, a Biancavilla. Ora il 28enne è finito in manette insieme ad Alfio Maugeri con l'accusa di estorsione aggravata dal metodo mafioso.ancora una volta, ad ottenere il pagamento per il suo lavoro. Che già aveva eseguito senza ricevere nemmeno un acconto. A inchiodare i due indagati anche numerose riprese video.A questo punto la Procura ha fatto appello davanti al Tribunale del Riesame che ha emesso l'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Gioco e Maugeri. Ordinanza che poi è stata confermata dalla Cassazione lo scorso 20 giugno e dunque eseguita.Perché Salvatore Gioco è ritenuto dagli investigatori esponente di spicco del clan “Toscano – Tomasello - Mazzaglia”, di Biancavilla, articolazione della famiglia catanese “Santapaola-Ercolano”. Gioco è già finito in manette lo scorso marzo per mafia. Inoltre Salvatore Gioco è il fratello di Nicola, ucciso nel corso di una faida sanguinaria culminata nel 2014 in diversi omicidi.Questi arresti infatti arrivano dopo mesi di retate e inchieste. In particolare seguono i blitz "Onda d'Urto", "Reset" e "Ambulanze della Morte", scattate dopo le rivelazioni di due testimoni di giustizia. Ma l'obiettivo è quello di infrangere il poderoso muro di omertà di questa cittadina. Solo così lo Stato potrà dire di aver vinto.