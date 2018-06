Immediatamente- come in questi casi - è stata allertata la polizia. Al nosocomio di via Plebiscito sono arrivati i poliziotti della Squadra Mobile di Catania per avviare le indagini. Nessun dettaglio utile però pare sia emerso dalle prime testimonianze.Il giovane, ricoverato in prognosi riservata, non ha precedenti penali. Non si hanno quindi al momento piste precise per capire quale sia la scintilla che ha fatto scatenare il tentato omicidio. L'intento forse era quello di uccidere, anche perché il 20enne è stato colpito al torace.E intanto si cerca di capire se da una mappatura delle telecamere di videosorveglianza potrebbe emergere qualche dettaglio utile. L'inchiesta - coordinata dalla Procura di Catania - al momento si mantiene nel più stretto riserbo.