Condannato dai giudici etnei per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate, reati commessi ad Aci Sant’Antonio e Riposto nel 2016, dovrà scontare la pena comminatagli equivalente ad anni 2, mesi 1 e giorni di reclusione. L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato posto in regime di detenzione domiciliare.