Gay Pride, Catania si colora di arcobaleno

Il tema al centro della manifestazione di quest'anno è quello dell'accoglienza: "Mare-Umanità-Resistenza" è lo slogan di questa edizione organizzata da Arcigay Catania. Un tema non casuale alla luce della particolare fase politica del Paese come ha spiegato nei gironi scorsi il presidente nazionale di Arcigay, Gabriele Piazzoni.

“Il Catania Pride- ha spiegato Piazzoni- è perciò un invito da raccogliere in massa: finché ci saranno i nostri corpi nelle strade e la nostra richiesta ostinata di diritti, i rigurgiti neri dei governi non troveranno via libera”.

Un lungo serpentone arcobaleno si appresta ad attraversare le vie del centro cittadino. Gli attivisti della comunità lgbt si sono dati appuntamento in Piazza Borgo.- e la nostra mobilitazione oggi più che mai è una presa di posizione forte contro chi in politica sostiene la chiusura dei porti e a schedatura etnica, in una sinistra sintonia con chi dall’altra parte del mondo organizza lager per bambini. Respingiamo con rabbia questi scenari e ad essi contrapponiamo l’occupazione arcobaleno delle strade delle nostre città. Che sono da sempre luoghi di attraversamento, di incontro, di accoglienza”.