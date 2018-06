Con la scusa di andare a trovare ogni giorno la propria cagnetta, che da poco gli aveva regalato tanti bei cuccioli, aveva escogitato il modo perfetto o quasi per nascondere proprio in quella bella casetta la droga da spacciare in paese.Fermato e perquisito sul posto nascondeva in tasca alcune dosi di marijuana. Colto alla sprovvista dal controllo e tradito da un eccessivo nervosismo, ha spinto i militari ad estendere la perquisizione al locale dov’erano ospitati i cani luogo in cui sono stati rinvenuti e sequestrati: 100 grammi circa di hashish, 50 grammi circa di marijuana, già suddivisa in dosi, 10 grammi circa di cocaina nonché un bilancino elettronico di precisione. L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato associato al centro di prima accoglienza per minorenni di Catania.