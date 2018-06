I militari, nutrendo forti sospetti sulle attività illecite poste in essere dal giovane pusher, lo hanno pedinato ed osservato per alcuni giorni fino a quando ieri notte vedendolo entrare in quella casa abbandonata di Via Pozzo, vi hanno fatto irruzione bloccandolo nel preciso istante in cui prelevava la marijuana da porre successivamente in vendita per le strade della cittadina etnea.di cui una parte già suddivisa in dosi (72 per l’esattezza) e l’altra conservata in una busta in cellophane ancora da preparare e dosare, nonché una bilancia elettronica di precisione. L’arrestato, in attesa della direttissima, è stato relegato agli arresti domiciliari.