È bastata un'ora di pioggia intensa accompagnata da chicchi di grandine per fare saltare tombini e danneggiare diversi tratti di asfalto i cui detriti sono stati trascinati dai veri e propri torrenti in piena che si sono formati lungo le strade e che tra foto e video hanno cominciato ad affollare le bacheche social. Attualmente la protezione civile e i vigili urbani sono impegnati in un soppraluogo per le vie di Bronte per fare una prima stima dei danni. Detriti di asfalto sono segnalati lungo la vie Messina, Viale Regina Margherita, Caravaggio e Madonna del Riparo. Una squadra dei vigili del fuoco sarebbe invece a lavoro per la segnalazione di alcuni allagamenti in abitazioni, mentre in alcune case poste a livello del manto stradale sono gli stessi abitanti che stanno cercando di allontanare acqua e accumuli di terra.