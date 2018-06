in detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. Fatale quel posto di controllo svolto in piena notte dagli uomini del Nucleo Radiomobile sulla S.P. 48 (precisamente all’incrocio tra la S.S. 417 e la S.S. 124). I tre, mostrando un eccessivo nervosismo, hanno indotto i militari ad approfondire il controllo che, con l’ausilio delle pattuglie delle Stazioni di Grammichele, Mirabella Imbaccari e Sam Michele di Ganzaria, ha consentito di perquisire meticolosamente i tre occupanti e l’autovettura con conseguente rinvenimento e sequestro di:da tagliare e confezionare (valore al dettaglio di oltre 15.000 euro), altre dosi di cocaina, hashish e marijuana, 1.500 euro in banconote di diverso taglio, due bilancini elettronici di precisione nonché del materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per confezionare le dosi di stupefacente da smerciare. Tutto conduce gli investigatori ad ipotizzare come il pregiudicato catanese avesse da poco rifornito di droga i due pusher calatini che in seguito avrebbero provveduto a tagliare e dosare la droga da immettere sul mercato calatino. Gli arrestati, assolte le formalità di rito, sono stati associati al carcere di Caltagirone.