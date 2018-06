, eletto il 10 giugno con il 52% delle preferenze. I due hanno formalizzato il passaggio del testimone, nel corso di una breve cerimonia che ha sancito il cambio della guardia Palazzo degli elefanti. Dopo un breve colloquio nella stanza del sindaco, durante il quale Bianco ha consigliato il neo promo cittadino su alcuni passaggi burocratici, i due sono passati alla firma della cassa aggiornata, documento controfirmato dal ragioniere generale ad interim, Clara Leonardi e dal collegio dei revisori dei conti.di rito. "Oggi prende il via la nuova esperienza amministrativa - ha detto Pogliese - anche se siamo formalmente al lavoro già da una settimana". Il primo cittadino ha poi ringraziato il predecessore, evidenziando l'impegno profuso in questi cinque anni "Dico grazie ad Enzo Bianco per il grande lavoro e l'impegno - ha proseguito: da oggi apriamo una pagina nuova per questa città, ma ciò non significa che i nostri rapporti non proseguiranno nel segno del rispetto".dal primo cittadino che ha augurato in bocca al lupo al nuovo componente dell'opposizione in Consiglio.Un'opposizione che, come evidenziato dallo stesso Enzo Bianco, sarà costruttiva. "Signor sindaco - ha esordito - non le nascondo l'emozione nel sentire il suono della campana, che ha valore simbolico e che sancisce la fine della mia esperienza amministrativa. Desidero rivolgerle dal cuore un sincero augurio di buon lavoro, e lo faccio davvero. Sono stato educato al rispetto delle istituzioni - ha continuato - lei ha vinto le elezioni ed è stato eletto con una larga maggioranza, è pieno di passione ed entusiasmo e le auguro dal profondo del cuore di raggiungere i risultati annunciati in campagna elettorale. Da parte mia - ha concluso - ci dara la responsabilità di contribuire da consigliere alla città con un'opposizione costruttiva".reale: si vedrà in aula consiliare quanto il dialogo permeerà l'azione politica del consiglio comunale e se, le distanze tra i due, non solo anagrafiche, non emergeranno.