Il colosso cinese di telecomunicazioni è partner dell'Anas per i progetti autostradali di alta tecnologia e tra queste la tangenziale di Catania, già finanziata con circa venti milioni di euro.della tangenziale etnea e ne ha apprezzato gli aspetti legati all'innovazione. Il manager Thomas Miao ha ringraziato il primo cittadino per l'attenzione prestata e ha evidenziato la grande professionalità e competenza degli operatori siciliani con cui la Huawei condivide l'operatività del progetto di rendere la tangenziale un asse viario informatizzato con ritrovati tecnologici in grado di aumentarne la sicurezza e la percorribilità.di Catania. Infine, il sindaco Pogliese ha annunciato nei prossimi giorni verrà siglato un protocollo d'intesa con Anas per realizzare entro pochi mesi il nuovo svincolo di confluenza tra la Tangenziale e l'Asse dei Servizi, con accesso diretto all'aeroporto di Fontanarossa, snellendo così le lunghe file di auto che si creano.