sarà dunque vice del presidente di Andrea Ostellari della Lega. "Ringrazio i colleghi senatori per la fiducia accordatami - ha commentato Raffaele Stancanelli evidenziando come Fratelli d'Italia si impegnerà a far valere i punti del proprio programma tra i quali la separazione delle carriere dei magistrati inquirenti e giudicanti, la revisione della cosiddetta legge sulla tortura, la richiesta di inasprimento delle penne per la violenza contro un pubblico ufficiale. "Lavoreremo per avere una giustizia equa è responsabile nei confronti cittadini - ha continuato Stancanelli: è necessario Inserire nuovi strumenti per la riduzione dei tempi a seguire alcune procedure". Eletta anche Nunzia Catalfo, presidente della Commissione Lavoro di Palazzo Madama.