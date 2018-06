È stato un importante momento di riflessione per mettere il punto sul tema - attualissimo - della sicurezza del territorio, che non può prescindere da un lavoro serrato atto alla prevenzione. E per parlare di prevenzione di deve necessariamente argomentare sull'informazione, sulla formazione e sull'educazione alla legalità. Un obiettivo che si può centrare solo attraverso la sinergia di tutti gli attori coinvolti: magistratura, polizia giudiziaria e cittadini.Già da tempo Rizzi ha voluto dare una linea di azione sul tema della sicurezza del territorio: controlli mirati e sistematici, basati su un'analisi dei fenomeni criminali di ogni zona. Una "visione" che già a Catania è stata assorbita e messa in campo. Tra i relatori, Enzo Letizia, segretario nazionale dell'Anfp, Ida Bonagura, dirigente tecnico psicologo delle Polizia di Stato, il procuratore aggiunto di Catania, Marisa Scavo, e Beppe Tiani, segretario generale Siap.