L'estrazione è prevista alle 17.30 di sabato 30 giugno 2018 nei locali del magazzino del Banco Alimentare che si trova sulla SP 134 - Via Fondaco, 58 a Belpasso (CT), ma sarà solo uno degli appuntamenti previsti durante l'Open Day. “Sarà un modo per far vedere la nostra casa - ha annunciato Pietro Maugeri, presidente del Banco Alimentare della Sicilia onlus - e spiegare, a tutti anche a chi ancora non ci conosce, che il nostro è un impegno quotidiano nei confronti di chi non ha cibo e che non si ferma all'ultimo sabato di novembre con la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare”.del recupero alimentare. “No spreco, Sì party!” è infatti il titolo di questa giornata con il Banco che subito dopo l'estrazione e una breve presentazione dell'attività del Banco, prevede un incontro pratico con la “Cucina antispreco di Alberta”. Attivissima volontaria del Banco, Alberta riesce a preparare manicaretti gustosissimi che riprende e condivide su diversi canali social, da Youtube a Instagram, da Facebook a Pinterest. Sabato proporrà delle ricette antispreco che realizzerà dal vivo utilizzando gli ingredienti che i volontari del Banco avranno recuperato nei giorni immediatamente precedenti.è che si possono realizzare piatti da chef - chiosa il presidente Maugeri - anche con ingredienti come ortaggi, insalata, formaggi, carne e pesce altamente deperibili e che, se prossimi alla scadenza, siamo erroneamente portati a valutare pochissimo mentre, sono perfettamente commestibili e gustosi”.non si ferma al cibo. All'interno della struttura del Banco Alimentare verranno allestite diverse installazioni realizzate con materiali di riciclo a cura di Forme Creative Lab. L'Open Day si concluderà con rinfresco che verrà offerto a tutti i presenti. Ricordiamo che è ancora possibile partecipare alla lotteria acquistando i biglietti entro 24 ore prima dell'estrazione. Il costo del singolo biglietto è di due euro e sono 47 i premi in palio.i numeri vincenti, sono consultabili sul sito https://www.bancoalimentare.it/it/catania/gioca-banco. Chi fosse interessato all'acquisto dei biglietti può anche contattare il Banco a questo cellulare 392.2698613 oppure mandare una mail a magazzino@siciliact.bancoalimentare.it È anche possibile sostenere l'opera del Banco Alimentare donando il proprio 5x1000 trascrivendo, sulla propria dichiarazione dei redditi, il seguente codice fiscale: 97075370151