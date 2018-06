intitolato "Volevo essere orfano. Il Sessantotto raccontato da chi lo ha vissuto". Il volume, pubblicato in occasione del cinquantesimo anniversario di quel lungo periodo di lotte per i diritti sociali e civili, riporta una serie di interviste che Maltese ha fatto ad alcuni dei principali protagonisti italiani di quella stagione, con l’obiettivo – scrive l’autrice nell’introduzione - "di cercare di far sentire l’aria che si respirava": "sono le testimonianze – spiega ancora la giornalista – di studiose e studiosi, dirigenti politiche e dirigenti politici, militanti, lavoratori e lavoratrici delle note musicali e delle immagini – colori, forme, dimensioni e materiali diversi uniti insieme, come nelle coperte patchwork degli anni sessanta -, ciascuno dei quali ha raccontato il proprio impegno politico, le battaglie grandi e piccole, ma anche le proprie emozioni, gli “scazzi” con la famiglia e i rapporti interpersonali".In quattro sezioni – Le idee, Le immagini, Parole e musica, Le battaglie delle donne – trovano spazio i racconti di Marco Boato, Luciana Castellina, Raimondo Catanzaro, Donatella della Porta, Andreina de Tomassi, Lidia Menapace, Tano D’Amico, Loredana Rotondo, Eugenio Finardi, Claudio Lolli, Gianfranco Manfredi, Paolo Pietrangeli, Emanuela Moroli e Chantal Personè.L’autrice sarà accompagnata da Salvo Distefano, presidente dell’associazione etnea di studi storico-filosofici, e dalle letture del Collettivo Incisi.Maltese ha già pubblicato con la Villaggio Maori altri due libri: "Violenza degenere" (scritto con la collega Roberta Fuschi) e "Stampa e potere".