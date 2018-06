Nella circostanze, l’uomo è stato indagato in stato di libertà per omessa denuncia all’Autorità di P.S. e le armi, con il relativo munizionamento, 47 cartucce, sono state sequestrate penalmente.

. Nella giornata di ieri, il personale del Commissariato Borgo-Ognina he effettuato controlli finalizzati a prevenire e reprimere i reati in materia di armi e munizioni. Particolare rilievo assume il rinvenimento di due pistole, una Brownihg calibro 7,65 e una rivoltella priva di matricola, con 61 cartucce di diverso calibro. Si evidenzia, che le armi sono state rinvenute all’interno di un’abitazione ubicata in zona Picanello non abitata e appartenente ad una persona deceduta nel febbraio 2018 e, tal riguardo, è stato accertato che le armi non sono a lui riconducibili né ad altri soggetti. Probabilmente, ignoti, approfittando del fatto che la casa è disabitata, l’hanno individuata quale luogo di custodia.Per questi motivi, i poliziotti hanno eseguito il sequestro penale a carico di ignoti. Sempre nella medesima giornata, si è proceduto al sequestro di due fucili legalmente detenuti da un uomo il quale tuttavia ha omesso di comunicare il cambio di domicilio delle stesse.