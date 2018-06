La scorsa notte, la Polizia di Stato ha arrestato il pregiudicato catanese Vincenzo Giuseppe Longo (classe 1967) per tentato furto aggravato ed evasione. Nello specifico, alle ore 00:40 circa, la Sala Operativa dell’U.P.G.S.P. diramava notava di furto in atto ai danni di un negozio di bigiotteria denominato sito nella centralissima via Etnea. Gli operatori della volante, giunti sul posto, notavano la saracinesca abbassata, ma forzata, quindi la alzavano e appuravano che la lastra di vetro inferiore della porta di ingresso era infranta e le luci all’interno del negozio erano spente; entrati nell’esercizio commerciale, gli agenti constatavano che tutto era stato messo a soqquadro e trovavano un uomo, il quale da accertamenti esperiti risultava sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.Informato il P.M. di turno, ripristinava la misura degli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo che si terrà nella giornata di domani, presso il Tribunale di via Crispi, dinanzi al Giudice dottor Lorenzetti.