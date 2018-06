, e vincitore, con la ballata “Lampedusa”, del XV Lennon Festival, sarà tra gli 8 finalisti del premio Bindi, prestigioso festival della musica d’autore, che assegna l’ambita targa a cantautori, o gruppi musicali che scrivono i propri brani.Zibba fra le oltre trecentocinquanta iscrizioni pervenute, per partecipare a quello che è riconosciuto come uno dei festival più importanti dedicati alla canzone d’autore italiana. Caratteristica fondamentale del contest del Premio Bindi è quella di non premiare una singola canzone ma l’artista nel suo complesso. Infatti ogni finalista, nella giornata dedicata al concorso, il 7 luglio, si esibirà davanti alla giuria due volte.lasciato la propria città e il "posto fisso" per trasferirsi a Milano e poter vivere della propria musica. “Sono davvero onorato di essere stato scelto per questo premio - commenta Paolo Antonio. Il Bindi è uno dei festival più prestigiosi per i cantautori italiani emergenti ed è intitolato a uno degli artisti che stimo di più. Comunque vada - continua - è già un successo e non vedo l’ora di salire sul palco di Santa Margherita Ligure. Quella sera suonerò un inedito che si chiama, è un brano che ho scritto in un momento in cui la musica mi ha dato una grande delusione, lo stesso momento in cui ho deciso di rilanciare la sfida con ancora più determinazione e ho lasciato la mia Catania, trasferendomi a Milano”.e una borsa di studio. Al miglior autore sarà data la Targa “Giorgio Calabrese”, assegnata in collaborazione con Warner Chappell Music Italiana, mentre al miglior arrangiamento verrà conferita la “Targa Quirici 2018”.