Sono stati elevati 53 verbali al C.d.S in particolare: 11 per mancato uso del casco protettivo; 5 per una guida senza patente; 6 per mancanza di assicurazione; 11 per omessa revisione; 1 per mancanza di documenti a seguito; 3 per divieto di sosta; 1 per arresto improvviso di autoveicolo con intralcio del traffico; 2 per guida su corsia di marcia riservata a determinate categorie di autovetture; 5 per guida senza certificati abilitativi e 8 per mancato arresto al posto di controllo di Polizia, per un totale di euro 37.700 circa. Inoltre, sono state ritirate 5 Carte di circolazione. Durante il servizio è stato effettuato un mirato controllo volto al contrasto dell’abusivismo commerciale, sono state infatti elevate in particolare: 4 sanzioni per mancanza di autorizzazione alla vendita di prodotti alimentari; 4 sanzioni per occupazione del suolo pubblico e 4 sanzioni per mancanza di requisiti professionali, per un totale di euro 14.300. Infine, sono stati effettuati 10 controlli a soggetti sottoposti a regime degli arresti domiciliari.

Ieri, nell’ambito del servizio denominato “Modello Trinacria”, finalizzato al controllo del territorio e alla prevenzione dei reati in genere, il personale del Commissariato di P.S. “Centrale” e del Reparto Prevenzione Crimine di Catania insieme alla Polizia Locale, ha effettuato un mirato servizio di controllo straordinario del territorio lungo le vie del centro storico di Catania. Nel corso del servizio sono stati controllati 171 veicoli e 33 persone.