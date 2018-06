Così il referente dei Laudani di Paternò, da dietro le sbarre, avrebbe continuato a impartire ordini. Ma i carabinieri sono riusciti a scoprire la strategia criminale e oggi hanno azzerato l'intero gruppo criminale. Sono 19 le persone finite questa mattina, all'alba, in manette: tra detenuti e indagati a piede libero. Le accuse sono a vario titolo di associazione di tipo mafioso, traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, rapina, porto e detenzione illegale di armi, con l’aggravante del metodo mafioso.inoltre avrebbe potuto contare sull'aiuto anche del suocero e del nipote di un suo fedelissimo, anche lui in carcere.Le indagini sono in linea con il blitz En Plein che nel 2015 portò alla cattura di diversi affiliati della famiglia Rapisarda di Paternò. Una retata che ha fermato la faida intrapresa per il controllo del potere criminale in città. Guerra che culminò con l'omicidio di Turi Leanza e il tentato omicidio di Antonino Giamblanco. In questi mesi poi si sono aggiunte le rivelazioni del pentito Orazio Farina che potrebbero aver dato importanti input investigativi all'inchiesta.I particolari dell'operazione saranno illustrati oggi alle 10.15 dai vertici della Procura etnea.