Il problema di papà Angioluccio Farina è il fratello Orazio che ha deciso di saltare il fosso e diventare un collaboratore di giustizia. Un'onta e una vergogna per la famiglia Farina, affiliata al gruppo mafioso dei Rapisarda di Paternò. Ma Alessandro Farina, detenuto e fedelissimo del boss Turi Rapisarda, rassicura il nipote che è andato a trovarlo in carcere. "Tuo padre non si deve vergognare perché lui è lui", gli sussurra mentre le telecamere dei carabinieri immortalano la scena. Le immagini fornite alla stampa sono sfuocate ("motivi di privacy", dicono gli inquirenti), ma bastano per capire che zio e nipote discutono animatamente di affari di "famiglia". Fratelli e nipote sono stati arrestati nel blitz En Plein 2, scattata stamattina. E avrebbe fatto da intermediario: infatti - per gli inquirenti - la moglie, il suocero e il nipote di Alessandro Farina avrebbero inviato i messaggi ai referenti operativi a piede libero. Il ruolo di reggente ad interim sarebbe stato affidato a un volto nuovo della mafia: Vincenzo Marano, u squalu, incensurato.. Lo zio detenuto condivide l'iniziativa del fratello Angioluccio. Sarebbe la prova che la famiglia prende le distanze dalla scelta del pentito Orazio Farina. Un po' come è successo ad Adrano per Valerio Rosano, protagonista con tanto di foto dei necrologi affissi in tutta il paese etneo. I Farina dovevano ancora incutere timore. O come si usa nel gergo della malavita rispetto. Ecco perché Alessandro Farina sprona il nipote "a farsi rispettare" a Paternò. Un invito - così lo definiscono gli investigatori - immortalato dalle cimici piazzate dai militari nella sala colloqui del carcere.