In Gara 1, dopo essere partito bene, Walter ha allungato e acquisito un discreto vantaggio sulla diretta concorrenza. Un passo di gara giusto, un ritmo che gli ha permesso di mantenere senza grossi problemi la leadership della Silver Cup. Dopo quattro passaggi, però, a causa di un testacoda su una parte di pista poco gommata, Walter è rientrato in gara solo in quarta posizione. Testacoda causato dallo sporco accumulato nella zona del curvone, fatale anche ad altri due concorrenti. Purtroppo da lì alla fine non c’è stato modo per recuperare, la quarta posizione finale lascia certamente l’amaro in bocca. Walter Palazzo, comunque, sarà presente nel prossimo appuntamento sul circuito toscano del “Mugello” più agguerrito che mai!“Sono deluso dal risultato del weekend, la sfortuna questa volta ci ha messo lo zampino. Dopo una buona partenza, sono riuscito ad acquisire un ottimo vantaggio, tale da controllare la gara. Il testacoda non ci voleva, credo ci sia stato dello sporco in pista, altre vetture hanno subito la stessa sorte. Questa gara la potevo vincere, spero di rifarmi al Mugello nel prossimo appuntamento.”