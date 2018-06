CATANIA – Stabilizzati all’Asp di Catania 56 dirigenti medici di varie discipline e 6 dirigenti sanitari farmacisti. «Procediamo nel percorso delle stabilizzazioni, avviato secondo quanto previsto dal decreto Madia e fortemente sostenuto dall’assessore regionale alla Salute, avvocato Ruggero Razza - afferma il dottor Giuseppe Giammanco, direttore generale dell’Azienda sanitaria catanese

-. Diamo così una soluzione definitiva e positiva sia alle legittime attese del personale sanitario che ha vissuto anni di precariato, sia alle esigenze di programmazione dei servizi, contribuendo a migliorare la risposta sanitaria. La stabilizzazione del personale consentirà, inoltre, di contenere il tetto di spesa per i contratti a tempo determinato e di liberare così risorse per ulteriori investimenti a favore dei cittadini».

La procedura di stabilizzazione, avviata il 16 marzo con delibera n. 1018, ha riguardato il personale in possesso dei requisiti previsti dai commi 1 e 2 dell’art. 20 del Dlgs 75/2017.

A loro potrebbero aggiungersi altri 12 dirigenti medici di varie discipline per i quali si attendono i necessari riscontri autorizzativi da parte dell’Assessorato regionale alla Salute.

«Ringrazio la Direzione amministrativa e l’UOC Risorse umane - aggiunge

Giammanco

-

per l’impegnativo e complesso lavoro che stanno conducendo e grazie al quale non solo si stanno ultimando tutte le procedure di stabilizzazione e di mobilità, ma diamo anche il via ai concorsi, assegnando la priorità all’area dell’emergenza-urgenza. Una risposta eccellente, di sistema, frutto di un bel lavoro di squadra e nel pieno rispetto e condivisione degli indirizzi dell’Assessorato regionale alla Salute».

Indetti, inoltre, con delibera 2208, i concorsi per la copertura a tempo indeterminato di:

I termini per la presentazione delle istanze di partecipazione decorrono dalla data di pubblicazione del bando sulla GURI-serie concorsi, prevista nel mese di luglio.

Sono dirigenti medici di anestesia e rianimazione (9), cardiologia (3), chirurgia generale (1), ostetricia e ginecologia (8), medicina e chirurgia d’accettazione e urgenza (2), medicina interna (7), medicina trasfusionale (1), nefrologia (2), neurologia (3), oncologia (1), ortopedia e traumatologia (1), patologia clinica (1), pediatria (4), psichiatria (9), radiodiagnostica (3), urologia (1), farmacia (6).. Le selezioni riguardano 4 posti di dirigente medico di varie discipline; 5 psicologi; 5 collaboratori professionali sanitari (vari profili); 1 assistente sociale; 3 dirigenti ingegneri.- 49 posti di dirigente medico di Medicina e chirurgia d’accettazione e urgenza - MCAU;- 20 posti di dirigente medico di Anestesia e rianimazione;- 11 posti di dirigente medico di Radiodiagnostica.Entro la fine del mese di giugno il bando sarà pubblicato sulla GURS-serie concorsi.