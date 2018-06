Ieri mattinata il personale dell’U.P.G.S.P. è intervenuto all’incrocio tra via Cimarosa e via Tomaselli ove era stata segnalata una lite animata tra un automobilista e un cittadino extracomunitario di nazionalità nigeriana, richiedente protezione internazionale. Gli operatori, giunti tempestivamente sul posto, accertavano che la lite era scaturita perché l’extracomunitario si era avvicinato al lato passeggero di una macchina in sosta al semaforo, chiedendo con insistenza un’offerta in denaro. A questo punto il conducente che si trovava insieme alla sua compagna, infastidito dalla condotta dell’uomo, scendeva dalla macchina impugnando una sbarra di ferro ed inseguiva il nigeriano fin dentro ad un supermercato lì ubicato, ove quest’ultimo aveva cercato rifugio. Per quanto sopra il conducente del mezzo veniva indagato in stato di libertà per il reato di porto di oggetti atti ad offendere.