"Il dato conseguito al termine delle recenti elezioni amministrative nel Comune di Catania è stato davvero disastroso ed in totale controtendenza con quello nazionale - scrivono Drago e Carrà. E' indubbiamente frutto del percorso guidato in questi tre anni da Angelo Attaguile e da Fabio Cantarella che ha segnato un pauroso scollamento tra il partito e la società. Lo si è visto alle elezioni regionali (in cui Carrà è risultato il candidato più votato nella Lega in Sicilia), lo si è ancor più toccato alle elezioni nazionali laddove il solo capitano Matteo Salvini è riuscito a trainare il simbolo evitando la debacle, e lo si è dimostrato con questa campagna comunale dalla quale siamo stati inopinatamente esclusi - aggiungono i due sindaci.Sono stati anni in cui il monopolio totale sul partito ha creato un effetto contrario, rispetto a ciò che sta avvenendo nel resto d'Italia dove la Lega si sta radicando e sta accumulando consensi e simpatia da parte degli elettori." Non ci stanno e, dopo un lungo silenzio, i due esponenti ormai storici del carroccio in terra etnea, adesso rivolgono un appello al commissario Candiani chiedendo una netta discontinuità. "Come sappiamo in politica dovrebbe valere ancora il principio del "chi sbaglia cede il passo" e, se tre indizi sono ormai una prova, è chiaro che non è più possibile consentire agli autori del disastro di continuare ad affondare un contesto in cui, dall'altra parte, c'è un popolo che vorrebbe finalmente partecipare ed essere coinvolto.ovvero non utilizzi quello spazio di governo senza rappresentare nessuno, ma al contrario costruisca partendo dalla stessa base e dal territorio una prospettiva di carattere politico - amministrativo.Un diverso segnale, potrebbe invece essere letto come l'assegnazione di spazi ad personam, quasi a rappresentare una forma di contentino per i beneficiari.""Siamo certi che saprai individuare la soluzione migliore per rilanciare a Catania e nell'intera Sicilia il nostro partito.". "La base è ormai disgustata dopo aver visto in questi anni di tutto e di più e non tollera più una gestione catanese così inetta e inefficace. Non chiediamo posizioni di rendita a discapito di altri, nè tanto meno posti al sole, ma pretendiamo che la Lega a Catania torni ad avere la dignità che merita ritornando a correre per allinearsi alla capacità politica ed organizzativa che si registra nel resto d'Italia ed alla forza del suo leader Matteo Salvini."