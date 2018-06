Catanese in carcere per una rapina commessa a Ravenna

hanno arrestato il 57enne catanese Angelo Anfuso, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dal Tribunale di Bologna. Condannato dai giudici felsinei per rapina aggravata, reato commesso il 27 febbraio 2001 a Ravenna, dovrà scontare una pena complessiva equivalente ad anni 1 e mesi 11 di reclusione. L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato associato al carcere di Catania Piazza Lanza.