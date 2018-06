stamani, in piazza Tricolore, al Lungomare, dalla polizia municipale che lo ha fermato dopo averlo seguito da piazza Europa. Qui, l'uomo, noto borseggiatore che opera abitualmente sugli autobus, è salito sulla linea 534., volturo dal comandante Stefano Sorbino, a seguire il mezzo. Una volta giunti in piazza Tricolore, i due ispettori hanno fermato l'uomo che, dopo essere stato sottoposto a controllo, ha consegnato un portafogli dicendo, inizialmente di averlo trovato in terra, sul bus, per poi ammettere di averlo sottratto dallo zaino di un passeggero. Una volta identificato anche il derubato, la refurtiva è stata restituita mentre Tripolone è stato portato nella caserma di piazza Spiedini.