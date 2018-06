La donna è giunta in ambulanza al Pronto Soccorso dell’ospedale di Acireale, con ferite da taglio all’arto superiore. La donna, accolta con la procedura d’intervento integrata prevista dal progetto “Codice Rosa”, istituito all’interno del nosocomio per le vittime di violenza, ha ricevuto assistenza medica e sostegno psicologico da personale specializzato.Dopo le formalità di rito, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, l’arrestato affetto da disturbo schizoaffettivo, è stato sottoposto alla misura coercitiva degli arresti domiciliari, in attesa di rito per direttissima innanzi al Giudice del Tribunale di Catania, mentre la vittima è stata dimessa dal nosocomio e accompagnata in una struttura protetta.