Le segreterie generali della Cgil, della Funzione Pubblica Cgil e della Filcams Cgil di Catania esprimono solidarietà alla guardia giurata dipendente della Sicurtransport, vittima dell'ennesimo atto di violenza consumato all'ospedale Vittorio Emanuele e condannano l'episodio “che dimostra come ancora oggi la sicurezza nei presidi ospedalieri non abbia raggiunto il livello di efficienza che esigono strutture di vitale importanza per i cittadini”. Per questo chiederanno ancora una volta che le aziende ospedaliere rafforzino la sicurezza nei pronto soccorso.che veda insieme tutti gli attori principali come istituzioni locali, sindacati e forze di pubblica sicurezza per determinare strategie e strumenti per bloccare una deriva violenta nel nostro territorio.che spettano esclusivamente alle istituzioni, così come preannunciato a mezzo stampa. Movimenti che danno tutta l'idea di riportarci indietro nel tempo ad anni che pensavamo superati definitivamente”.