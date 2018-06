Alle 11:00 del 13 giugno 2016, con l’aiuto di altri complici, l’uomo ai tempi affidato ai servizi sociali, si presentò dinanzi il supermercato “STOCK FOOD” di Via dottor Giuseppe Chiarenza minacciando l’autista di un furgone della società “FRIGOKING” (< >) che stava per scaricare merce in quel supermercato, costringendolo a spostare il mezzo per posizionarlo in una traversa attigua. Ad attenderlo c’era una Volkswagen Golf pronta a caricare parte della merce contenuta nel furgone. Finita l’operazione il criminale costrinse l’autista a seguirlo, mentre lui saliva a bordo di una Peugeot 106, fino al parcheggio del Supermercato “TOCAL” di Via IV Novembre, luogo in cui veniva razziata la merce rimanente.attraverso l’analisi delle immagini registrate dalle telecamere attive nelle zone d’interesse e l’escussione di alcuni testimoni hanno fornito all’Autorità Giudiziaria l’identità di uno degli autori del reato consentendone la cattura. L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato associato al carcere di Catania Piazza Lanza.