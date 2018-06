. Con 7.665 voti, pari al 50, 76% delle preferenze, il neo primo cittadino è stato eletto al primo turno. Ad augurare a Vincenzo Magra un proficuo lavoro l'ormai ex sindaco Giovanni Leonardi, presente per il passaggio di testimone, che ha consegnato al suo successore la fascia tricolore. Grande l'emozione per il neo sindaco. “E' un grande onore per me indossare questa fascia tricolore – ha commentato Vincenzo Magra – Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a questo traguardo. Da domani lavoreremo tutti insieme per Mascalucia”. Subito dopo, prima uscita ufficiale per il primo cittadino che ha preso parte ai festeggiamenti in onore di San Vito Martire, patrono della città.