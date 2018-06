Alla celebrazione presieduta dal Contrammiraglio Placido Torresi, Comandante delle Forze Aeree della Marina Militare Italiana, hanno presenziato numerose autorità militari, in rappresentanza delle altre forze armate italiane, civili e religiose di tutta la Sicilia orientale.a Catania dove venne costituita la prima stazione elicotteri della Marina intitolata al STV Mario Calderara, primo militare italiano, appartenente all’allora Regia Marina, a conseguire il brevetto di pilota militare oltre cento anni addietro, nel 1911.elicotteri e crea il 1° Gruppo Elicotteri; da allora le esigenze della Nazione e dei partner europei e nord atlantici sono molto mutate tanto da suggerire alla Marina Militare di implementare i gruppi di voli di base a Catania dando vita, nel 1964, al 2° Gruppo e, infine, nel 1968 al 3° Gruppo Elicotteri di cui oggi si sono celebrati i 50 anni di vita operativa. Sin dalla sua costituzione, il 1° maggio 1968, il 3° Gruppo Elicotteri fornisce il proprio contributo nelle maggiori operazioni nazionali e internazionali ovunque la Marina Militare abbia necessità di estendere la propria presenza operativa sia per interventi volti ad assistere le popolazioni civili in condizione di bisogno che in interveti militari nei più svariati teatri operativi nazionali e internazionali.Sikorsky SH-3D, conosciuto col nomignolo di “Sea King”, il più moderno e affidabile elicottero antisommergibile dell’epoca. Grazie alle capacità operative di questo mezzo aereo il 3° Gruppo viene inserito nell’organizzazione NATO come reparto dedicato alla lotta antisommergibile, in supporto alle Unità Navali ed in operazioni indipendenti. Nel 2007 ha avuto inizio la transizione dal “vecchio” SH-3D al “nuovo” EH-101, definitivamente conclusa nel marzo del 2009 con la partenza dell’ultimo “Sea King”, che oggi fa mostra di se presso la base di Grottaglie. Il raguardevole traguardo delle 100.000 ore di volo del “Sea King” fu festeggiato nel mese di dicembre 2011.ad operare regolarmente a bordo degli attualissimi velivoli ad ala mobile EH-101 grazie ai quali sono in grado di intervenire per fornire supporto nella totalità delle esigenze operative per le quali sono chiamati ad operare. Sul fronte propriamente militare tra le numerose partecipazioni attive del 3° Gruppo Elicotteri vanno indubbiamente menzionati gli impegni a livello internazionale che hanno visto il 3° Gruppo in prima linea: Somalia (1992-1995), Ex-Jugoslavia, Kosovo (1999-2000), Timor Est (1999), Enduring Freedom (Afghanistan 2001-2002), Operazione Leonte (Libano 2006). Naturalmente, le donne e gli uomini del 3° Gruppo di volo operano nel quotidiano in supporto alle attività di protezione civile sull’intero territorio nazionale. Infatti, già dai primi anni della sua costituzione il 3° Gruppo costituisce un importante punto di riferimento, partecipando ad operazioni quali il soccorso alla popolazione colpita dal terremoto del Friuli e dell’Irpinia nel 1979, l’intervento in Tunisia per l’alluvione del 1973 e quella del Nord Italia nel 1995, l’evacuazione nel 2003 degli abitanti di Stromboli in seguito ad un’improvvisa attività eruttiva del vulcano e l’attività a sostegno dei cittadini dell’Aquila in seguito al sisma del 2009.avvenuta nella notte tra il 27 ed il 28 dicembre 2014, a seguito di un grave incendio scoppiato a bordo al largo delle coste albanesi. In quell’occasione il 3° Gruppo intervenne tempestivamente con tre EH-101, riuscendo a portare in salvo ben 212 dei passeggeri che si trovavano a bordo del traghetto in fiamme. Con i nuovi elicotteri EH-101 il 3° Gruppo ha anche preso parte, nell’ambito delle Forze Navali Europee (EUNAVFOR), alla missione Atalanta, per il contrasto alla pirateria lungo le coste somale. Parallelamente agli impegni fuori sede, il Gruppo partecipa regolarmente all’operazione militare navale “Sea Guardian” (già “Active Endeavour”) della NATO nel Mediterraneo, finalizzata alla prevenzione di attività terroristiche, traffico di armi e in generale per la sicurezza della navigazione.europea FRONTEX, per il controllo dei flussi migratori nel Canale di Sicilia. Tra le attività operative più rilevanti ricordiamo l’Operazione “Ocean Shield” nel 2011 (operazione di contrasto al fenomeno della pirateria marittima nel Corno d’Africa), l’Operazione “Unified Protector” nel 2011 (missione autorizzata dal Consiglio delle Nazioni Unite allo scopo di proteggere i civili sul territorio libico) e l’Operazione “Sofia” nel 2015-2016 (missione nata nel 2015 al fine di evitare tragedie umane derivanti dal traffico di esseri umani attraverso il Mediterraneo).di missioni a bordo di mezzi che sono considerati tanto uno strumento di difesa per la squadra navale, quanto uno strumento indispensabile per estenderne il raggio d’azione delle navi della Marina Militare Italiana oltre che per proiettarne le capacità operative sul mare e dal mare. Gli equipaggi di volo e gli aeromobili del 3° Gruppo contribuiscono, inoltre, alle attività SAR, di ricerca e soccorso, per la salvaguardia della vita in mare, al recupero di personale in difficoltà da unità militari e mercantili in transito nel Mediterraneo, al trasporto di equipe mediche, oltre a svolgere attività a favore della collettività come quelle in supporto alla Protezione Civile in caso di calamità naturali.degli EH-101 per interventi di ricerca e soccorso in elevato stato di prontezza per 365 giorni all’anno. Dal 1969, anno in cui è iniziata la vita operativa del reparto, il 3° Gruppo Elicotteri ha svolto oltre 1900 missioni di soccorso in favore di civili in condizioni di pericolo di vita per un totale di oltre 6000 ore di volo. In occasione del 50 anniversario domani e domenica, 16 e 17 giugno, MARISTAELI sarà aperta e visitabile da tutti in occasione dell' Open Day per i 50 anni di vita del 3° Gruppo Elicotteri.