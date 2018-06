Al già annunciato Gabriele Esposito di Amici 15, si aggiungono altri due volti amati ed apprezzati del programma “Amici” che si è appena concluso su Canale 5. Protagonisti del “Danza Day” anche Daniele Rommelli e la vincitrice del settore danza Lauren Celentano.La manifestazione – ad ingresso gratuito – sarà un contenitore di diversi stage di danza e zumba, in cui dei presenter e ballerini di fama nazionale, terranno delle lezioni gratuite, con l’obiettivo di coinvolgere il più alto numero di frequentatori di palestre, di scuole di ballo e accademie di danza del territorio catanese. Si inizierà la mattinata, con due stage di zumba con la partecipazione di Alessandro Balletti e Raffaele Verrillo, due noti presenter del campo della zumba. Si proseguirà, sempre nella mattianta, con uno stage di “The Mox” condotto da Carmen Frasca, una nuova disciplina abbinata alla zumba molto in voga in questa stagione.Infine, si concluderà la mattinata, con uno stage dedicato ai più piccoli con la “Zumba Kids” realizzato da Filipponeri Di Stefano, noto istruttore della disciplina. Dopo la pausa pranzo, riprenderanno le attività gratuite con gli stage di zumba. Nel primo pomeriggio sarà la volta dello stage di danza con Gabriele Esposito, noto ballerino proveniente da Amici 15. Realizzerà uno stage di danza moderna aperto a tutte le fasce d’età.A conclusione della giornata saranno presenti Daniele Rommelli e la vincitrice del settore danza di Amici 17, Lauren Celentano, che oltre ad essere i super ospiti della manifestazione, si dedicheranno a tutti i fans per foto ed autografi. Per restare sempre aggiornati su tutti gli eventi presenti al Parco Commerciale “Le Zagare” è possibile visitare la pagina facebook “Parco Commerciale Le Zagare”.