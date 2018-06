della Squadra Mobile – Squadra “Catturandi” ha tratto in arresto: Salvatore Maurizio Buzza, classe 1964, pregiudicato, destinatario di ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso lo scorso 14 giugno dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Catania – Ufficio Esecuzioni penali, dovendo espiare la pena detentiva di anni 3 e mesi 8, per i reati di usura ed estorsione, aggravata, per avere agito con modalità mafiose (clan Santapaola-Ercolano). nell’ambito dell’operazione “Dirty Money” condotta dalla Squadra Mobile di Catania , in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare emessa in data 4.9.2015 dal G.I.P. del Tribunale di Catania nei confronti di 8 persone ritenute responsabili, a vario titolo, di usura ed estorsione.