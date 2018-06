per discutere della vertenza e del fatto che, se portata a termine, la procedura annunciata getterebbe nel lastrico decine di lavoratori di un settore, quello ambiente, già gravato da perdita occupazionale,"La scrivente O.S. in nome e per conto dei lavoratori propri associati, con la presente, vuole portare a conoscenza di S.E. Il Prefetto della grave crisi occupazionale ed ambientale che potrebbe scatenarsi in merito alla procedura di licenziamento collettivo avviata dalla Cisma - si legge nella nota sindacale nella quale viene evidenziato anche come questo "in termini di sicurezza ambientale la riduzione del personale in un impianto che ha necessità fisiologica di essere costantemente attenzionato in merito a manutenzione e monitoraggio in assenza dei quali sarebbe senz'altro una bomba ecologica ad altissimo impatto ambientale".Giudiziario che i licenziamenti, a cui seguirebbe in conseguenza inevitabile la dismissione o peggio l'abbandono dell'impianto, sono determinati da un ingiustificabile inerzia da parte dell'Autorità Regionale competente che dovrebbe rilasciare determinate autorizzazioni, per questo la scrivente in nome e per conto dei lavoratori propri associati per i quali abbiamo già proclamato lo stato di agitazione, chiede di essere convocati unitamente alle parti in idirizzo al fine di poter porre in essere tutti gli strumenti ed ogni misura utile alla salvaguardia occupazionale ed ambientale".