Nei giorni scorsi, personale del Commissariato di P.S. Centrale e del Reparto Prevenzione Crimine di Catania, unitamente a equipaggi della Polizia Locale, ha effettuato un mirato servizio di controllo del territorio lungo le vie del centro storico di Catania. Sono stati controllati 14 veicoli e 31 persone; inoltre, sono state comminate 15 sanzioni per violazioni al CDS, per un totale di 8.668 euro. Tra le trasgressioni maggiormente rilevate, la guida senza patente perché mai conseguita, la mancanza di assicurazione per la responsabilità civile (per cui sono stati sequestrati 3 veicoli) e il mancato uso del casco (3 veicoli posti in fermo amministrativo).Nell’ambito dell’incentivazione dell’attività di contrasto all’illegalità diffusa, già nella serata di ieri personale del medesimo Ufficio, ha effettuato controlli a pubblici esercizi, unitamente a personale dell’ASP-CT Ufficio Igiene Pubblica e del Dipartimento di Veterinaria.è emersa la regolarità della posizione dei ristoratori, rispetto alle norme vigenti in materia di igiene, alimenti e tutela del personale, essendo gli stessi dotati di tutte le autorizzazioni necessarie. In un caso, è stata contestata l’occupazione di suolo pubblico; alcune prescrizioni sono state emesse da parte del personale dell’ASP, in relazione alla mancanza di idonei armadietti destinati al personale impiegato.Nel corso dell’attività sono state identificate 15 persone, elevato un verbale al CdS per l’importo di 169 euro.